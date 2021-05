Novým trénerom Slovana Bratislava sa stal Vladimír Weiss starší

Bratislava 4. mája (TASR) - Novým trénerom futbalistov Slovana Bratislava sa stal Vladimír Weiss starší. Informoval o tom facebookový profil Šport v RTVS, klub to však zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Vo funkcii nahradil Darka Milaniča, ktorý skončil po nedeľnej prehre v 7. kole nadstavby Fortuna ligy na ihrisku Trnavy 0:3.



Slovan prehral v derby so Spartakom druhýkrát v krátkom čase, keď podľahol aj v domácom stretnutí 17. apríla (1:2). Po nedeľnej prehre avizoval generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. vyvodenie dôsledkov: "Sme si vedomí, čo sa dnes stalo, a vnímame vážnosť situácie. Prehrať sa dá, nie však dvakrát v rozmedzí dvoch týždňov v najväčšom slovenskom derby a po výkonoch, ktoré nezodpovedajú značke ŠK Slovan Bratislava. Dnes sme mali šancu napraviť dojem z posledných nevydarených výkonov, namiesto toho dostali všetci, ktorí nám verili, krutú ranu."



Weiss starší viedol Slovan aj v minulosti, v sezóne 2011/2012 ho priviedol do skupinovej fázy Európskej ligy. Potom zamieril do Kazachstanu, kde trénoval Kajrat Almaty. Uplynulé štyri roky pôsobil na lavičke gruzínskej reprezentácie, na ktorej skončil v novembri 2020.