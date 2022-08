Novým trénerom slovenskej reprezentácie bude Francesco Calzona

Prehľad hlavných trénerov A-tímu SR v ére samostatnosti:



Jozef Vengloš (6. apríla 1993 - 15. júna 1995)



Jozef Jankech (4. júla 1995 - 23. októbra 1998)



Dušan Galis (1. januára 1999 - 23. februára 1999)



Jozef Adamec (26. februára 1999 - 30. novembra 2001)



Ladislav Jurkemik (1. februára 2002 - 31. decembra 2003)



Dušan Galis (1. januára 2004 - 12. októbra 2006)



Ján Kocian (2. novembra 2006 - 30. júna 2008)



Vladimír Weiss st. (7. júla 2008 - 31. januára 2012)



Stanislav Griga a Michal Hipp (26. apríla 2012 - 13. júna 2013)



Ján Kozák st. (2. júla 2013 - 14. októbra 2018)



Pavel Hapal (24. októbra 2018 - 16. októbra 2020)



Štefan Tarkovič (20. októbra 2020 - 7. júna 2022)



Francesco Calzona (od 30. augusta 2022)







Dočasne viedli A-tím SR aj Dušan Radolský (23. októbra 1998 - 10. novembra 1998), Anton Dragúň (17. novembra 1999 - 25. novembra 1999), Michal Hipp (29. februára 2012), Štefan Tarkovič (16. októbra 2018) a Samuel Slovák s Marekom Mintálom (v júni 2022).

Bratislava 30. augusta (TASR) - Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie bude Francesco Calzona. Slovenský futbalový zväz (SFZ) podpísal kontrakt s 53-ročným Talianom do 31. decembra 2023 s tým, že v prípade postupu na ME 2024 sa automaticky predĺži aj na EURO.Na návrh prezidenta SFZ Jána Kováčika a viceprezidenta pre štátne reprezentácie Karola Belaníka schválil Calzonu per rollam výkonný výbor. Zväz oficiálne predstaví nového reprezentačného trénera na piatkovej tlačovej konferencii.Calzona nahradil vo funkcii Štefana Tarkoviča, ktorého výkonný výbor SFZ odvolal počas júnového asociačného termínu. V dvoch stretnutiach Ligy národov viedli národný tím dovtedajší asistenti Samuel Slovák a Marek Mintál. Calzona sa stal štrnástym hlavným trénerom A-tímu SR v ére samostatnosti (v rokoch 2012 až 2013 pôsobila dvojica Stanislav Griga a Michal Hipp, pozn.), z toho druhým zahraničným. V rokoch 2018 až 2020 pôsobil na lavičke Čech Pavel Hapal.Taliana odporučil bývalý kapitán reprezentácie Marek Hamšík. S ním i so Stanislavom Lobotkom sa stretol v SSC Neapol. Tam pôsobil naposledy ako technický tréner a v rokoch 2015 až 2018 aj ako asistent hlavného trénera Maurizia Sarriho. Rovnaký post zastával aj v Cagliari, Empoli, Sorrente či Perugii.