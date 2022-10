Novým trénerom Villarrealu bude Setien

Villarreal 25. októbra (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Villarreal sa stal Quique Setien. Na lavičke nahradil Unaiho Emeryho, ktorý zamieril do Premier League, keď ho zo zmluvy vykúpila Aston Villa.



Šesťdesiatštyriročný kouč naposledy trénoval FC Barcelona, Katalánci s ním ukončili spoluprácu v auguste 2020 po prehre 2:8 s Bayernom Mníchov v Lige majstrov. Vo Villarreale sa dohodol na kontrakte do konca sezóny 2023/24. Na lavičke by mal sedieť už vo štvrtok počas zápasu Európskej konferenčnej ligy s Hapoelom Beer Ševa. "Setienove mužstvá charakterizuje dobrá hra s loptou a veľa prihrávok. Ukázal to počas svojej dlhej kariéry na vrcholovej úrovni," uviedol klub v stanovisku, ktoré zverejnila AFP.



Setien v minulosti trénoval aj Betis Sevilla, či Las Palmas. Villarrealu patrí po 11. kole 7. priečka v tabuľke s mankom 13 bodov na vedúci Real Madrid.