< sekcia Šport
Novým trénerom Villarrealu sa stane Perez, prichádza z Raya Vallecano
Podľa španielskych médií by mal s Villarrealom podpísať trojročnú zmluvu.
Autor TASR
Madrid 1. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov Villarrealu by sa mal stať 38-ročný Inigo Perez, ktorý nedávno doviedol Rayo Vallecano do finále Konferenčnej ligy. Podľa španielskych médií by mal s Villarrealom podpísať trojročnú zmluvu. Tím obsadil 3. miesto v španielskej La lige a v nasledujúcej sezóne 2026/2027 bude hrať druhý rok po sebe Ligu majstrov.
Bývalý stredopoliar Perez ukončil kariéru v roku 2022. Vo funkcii nahradí Marcelina, ktorý v závere sezóny 2025/2026 uviedol, že v klube nebude pokračovať.
Rayo Vallecano sa pod vedením Pereza dostalo do finále Konferenčnej ligy, v ktorom prehralo s Crystal Palace 0:1. Perez bol v klube pôvodne asistent Andoniho Iraolu, po jeho odchode sa stal v roku 2024 hlavným trénerom. Villarreal by mal nového trénera oficiálne predstaviť počas utorka.
Bývalý stredopoliar Perez ukončil kariéru v roku 2022. Vo funkcii nahradí Marcelina, ktorý v závere sezóny 2025/2026 uviedol, že v klube nebude pokračovať.
Rayo Vallecano sa pod vedením Pereza dostalo do finále Konferenčnej ligy, v ktorom prehralo s Crystal Palace 0:1. Perez bol v klube pôvodne asistent Andoniho Iraolu, po jeho odchode sa stal v roku 2024 hlavným trénerom. Villarreal by mal nového trénera oficiálne predstaviť počas utorka.