Novým trénerom ženskej reprezentácie SR sa stal Španiel Dueňas

Bratislava 3. februára (TASR) - Novým trénerom slovenskej hádzanárskej reprezentácie žien sa stal Španiel Jorge Dueňas. Bývalý kormidelník španielskej i brazílskej reprezentácie podpísal zmluvu do konca roka 2024. Vo funkcii nahradil Pavla Streichera.



Päťdesiatdeväťročný Dueňas viedol Španielky v období rokov 2007 až 2017. TASR pripomína, že s nimi získal cenné kovy na štyroch významných podujatiach. Na olympiáde v Londýne 2012 vybojoval bronz, rovnako ako o rok predtým na MS v Brazílii. Na európskych šampionátoch priviedol Španielky dvakrát k striebru a to v rokoch 2008 a 2014. Brazílčanky trénoval rodák z Bilbaa v rokoch 2017-2021.



"Je to pre mňa pocta byť tu. Ponuka bol pre mňa prekvapením. Momentálne som sa venoval práci doma na univerzite. Budem sa snažiť, aby som slovenskému národnému tímu pomohol. Slovensko má dobré hráčky, hoci nie na najvyššej úrovni. Musíme pracovať krok po kroku. Vieme, že Slovenky sa dostali na MS iba zásluhou voľnej karty. Vidím tu predpoklad, aby družstvo pravidelne štartovalo na vrcholných šampionátoch. V útoku budeme hrať modernejšiu, rýchlejšiu hádzanú," sľúbil Dueňas na tlačovej konferencii.



Jeho predchodca Streicher viedol reprezentáciu od júla 2019, jeho posledným podujatím s tímom boli decembrové MS v Španielsku s konečným 26. miestom. Slovenky sa na šampionát dostali vďaka voľnej karte, predtým neuspeli v baráži so Srbskom.



Na Dueňasa čaká so zverenkami už v marci pokračovanie kvalifikácie ME 2022, do ktorej Slovenky vstúpili na jeseň dvoma prehrami so Španielskom a Maďarskom. "V prvom rade sa chceme poďakovať trénerovi Pavlovi Streicherovi za odvedenú prácu. Budeme s ním ďalej spolupracovať ako s metodikom. Pre ďalšie obdobie chceme posunúť družstvo na vyššiu úroveň. Hľadali sme nielen trénera, ale aj pedagóga. Dueňas bude pracovať aj s mládežníckymi reprezentačnými družstvami. Dôležité je, že sám požiadal o túto úlohu. Nový tréner sa bude podieľať aj na novom systéme výchovy ženskej hádzanej. Sám bol nielen vrcholným trénerom, ale aj hráčom," pripomenul viceprezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ernö Kelecsényi.