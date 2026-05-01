Novým výkonným riaditeľom HK Poprad je Tröster, vystriedal Gurčíka
Ambíciou nového výkonného riaditeľa je posunúť klub medzi špičku v práci s fanúšikmi, partnermi, ale aj po športovej stránke.
Autor TASR
Poprad 1. mája (TASR) - Novým výkonným riaditeľom HK Poprad sa stal Richard Tröster. Vo funkcii vystriedal Petra Gurčíka, ktorý v nej pôsobil iba dočasne. Popradský klub informoval o zmene vo vedení na oficiálnej stránke.
Ambíciou nového výkonného riaditeľa je posunúť klub medzi špičku v práci s fanúšikmi, partnermi, ale aj po športovej stránke. „Hokej je na Slovensku mimoriadne sledovaný a populárny šport, čo však automaticky neznamená, že si ľudia vždy nájdu cestu na štadión. Náš marketing je už dnes považovaný za jeden z najlepších v lige, no stále máme priestor na zlepšenie. Osobne ho vidím v tom, aby sme našu komunikáciu prepojili s atraktívnymi ponukami pre návštevníkov. Už na piatkovej podpisovej akcii sme spustili predaj permanentiek na budúcu sezónu, v rámci ktorej dostane každý majiteľ dres a vstupenky do AquaCity. Tieto akcie budeme detailne vyhodnocovať, aby sme v budúcnosti presne vedeli, čo náš fanúšik očakáva. Našou stratégiou je upevniť vzťah so súčasnými priaznivcami a zároveň pritiahnuť nových. Počas leta budeme hľadať riešenia, ako fanúšikom ešte viac zatraktívniť zážitok zo zápasov,“ uviedol Tröster pre hkpoprad.sk.
Popradskí hokejisti sa v uplynulej sezóne 2025/2026 dostali do semifinále, v ktorom prehrali s neskorším majstrom Nitrou. Odvtedy vyšlo z kuchyne popradského klubu niekoľko informácií o skladbe kádra pre budúcu sezónu. Fanúšikov potešilo zotrvanie kanadského veterána Adama Cracknella, ktorý bol jeden z lídrov tímu. V ňom naopak skončili útočník Aurel Nauš, obranca Ladislav Romančík (obaja zamierili do Zvolena), legionári Tyler Parks, Wyatt McLeod, Ryan Sproul, Chad Hillebrand či útočník Tomáš Török. a očakávať sa dajú aj ďalšie zmeny. „Pri posezónnych rozhovoroch s hráčmi sa najčastejšie spomínalo, aká skvelá partia sa v kabíne vytvorila. Považujem to za veľmi cenné, pretože tím je vždy viac ako jednotlivec. Aj preto som zástancom kontinuity. Je dôležitá pre mužstvo, ale aj pre fanúšikov, ktorí si tak budujú vzťah k svojim Kamzíkom. Tím chceme posilňovať postupne o športovo i osobnostne vhodných hráčov, pre ktorých je kolektívny úspech na prvom mieste,“ poznamenal Tröster. V zostave popradského A-mužstva dostanú priestor aj mladíci. „Plánujeme dávať priestor perspektívnym mladým hráčom, ako bol napríklad Patrik Rychlík v play off, no vždy to bude podmienené splnením požadovanej fyzickej a mentálnej výkonnosti.“
Ambíciou nového výkonného riaditeľa je posunúť klub medzi špičku v práci s fanúšikmi, partnermi, ale aj po športovej stránke. „Hokej je na Slovensku mimoriadne sledovaný a populárny šport, čo však automaticky neznamená, že si ľudia vždy nájdu cestu na štadión. Náš marketing je už dnes považovaný za jeden z najlepších v lige, no stále máme priestor na zlepšenie. Osobne ho vidím v tom, aby sme našu komunikáciu prepojili s atraktívnymi ponukami pre návštevníkov. Už na piatkovej podpisovej akcii sme spustili predaj permanentiek na budúcu sezónu, v rámci ktorej dostane každý majiteľ dres a vstupenky do AquaCity. Tieto akcie budeme detailne vyhodnocovať, aby sme v budúcnosti presne vedeli, čo náš fanúšik očakáva. Našou stratégiou je upevniť vzťah so súčasnými priaznivcami a zároveň pritiahnuť nových. Počas leta budeme hľadať riešenia, ako fanúšikom ešte viac zatraktívniť zážitok zo zápasov,“ uviedol Tröster pre hkpoprad.sk.
Popradskí hokejisti sa v uplynulej sezóne 2025/2026 dostali do semifinále, v ktorom prehrali s neskorším majstrom Nitrou. Odvtedy vyšlo z kuchyne popradského klubu niekoľko informácií o skladbe kádra pre budúcu sezónu. Fanúšikov potešilo zotrvanie kanadského veterána Adama Cracknella, ktorý bol jeden z lídrov tímu. V ňom naopak skončili útočník Aurel Nauš, obranca Ladislav Romančík (obaja zamierili do Zvolena), legionári Tyler Parks, Wyatt McLeod, Ryan Sproul, Chad Hillebrand či útočník Tomáš Török. a očakávať sa dajú aj ďalšie zmeny. „Pri posezónnych rozhovoroch s hráčmi sa najčastejšie spomínalo, aká skvelá partia sa v kabíne vytvorila. Považujem to za veľmi cenné, pretože tím je vždy viac ako jednotlivec. Aj preto som zástancom kontinuity. Je dôležitá pre mužstvo, ale aj pre fanúšikov, ktorí si tak budujú vzťah k svojim Kamzíkom. Tím chceme posilňovať postupne o športovo i osobnostne vhodných hráčov, pre ktorých je kolektívny úspech na prvom mieste,“ poznamenal Tröster. V zostave popradského A-mužstva dostanú priestor aj mladíci. „Plánujeme dávať priestor perspektívnym mladým hráčom, ako bol napríklad Patrik Rychlík v play off, no vždy to bude podmienené splnením požadovanej fyzickej a mentálnej výkonnosti.“