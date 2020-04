Nowitzki si zvyká na úlohu rodiča-učiteľa: Chce to veľa trpezlivosti

Dallas 10. apríla (TASR) - Bývalý nemecký basketbalista Dirk Nowitzki si zvyká na novú úlohu - učiteľa svojich troch detí. Rovnako ako na celom svete sú aj v americkom Texase, kde žije, kvôli koronavírusu zatvorené školy a tak povinnosť vzdelávať ratolesti prechádza na rodičov.



"Je to oveľa ťažšie, ako by ste si mysleli. Je to časovo náročné a vyžaduje si to veľa trpezlivosti. Nie je to jednoduché, ale na druhej strane je zábavné tráviť čas doma s deťmi. Deti sa zase nemôžu hrať s kamarátmi a chodiť do školy," povedal legendárny hráč Dallasu Mavericks pre Fox Sports.



Štyridsaťjedenročný Nowitzki má s manželkou Jessicou tri deti - šesťročnú dcéru Malaiku a dvoch mladších synov Maxa (5) a Morrisa (3).



Nowitzki žije v Dallase, kde odohral všetkých 21 sezón v NBA, no je v dennom kontakte s rodinou a priateľmi v rodnej krajine. "Sú to veľmi ťažké a bezprecedentné časy. Moji rodičia už majú svoje vek a majú horšie zdravie. Robím si o nich starosti a tiež o mnoho ďalších ľudí. Dúfam, že to všetci zvládnu," uviedol. Informovala agentúra dpa.