NP: Hain chce presvedčiť trénerov a vypýtať si ďalšiu pozvánku

Bratislava 7. novembra (TASR) - Obranca Samuel Hain patrí medzi šesticu hokejistov, ktorí si na turnaji v Krefelde (10. - 13. novembra) oblečú po prvý raz národný dres Slovenska. Na Nemeckom pohári chce trénerov presvedčiť o oprávnenosti svojej nominácie a túži si vypýtať ďalšiu pozvánku v príprave pred MS.



V Nemecku bude Slovensko reprezentovať omladený tím, až trinásť hráčov pôsobí v domácej Tipos extralige. "Veľmi sa teším, že som dostal pozvánku a že sa môžem ukázať v najlepšom svetle, je to veľká motivácia. Máme mladý tím, verím, že sa nám bude v Nemecku dariť. Ja sa veľmi teším, že ma zavolali, lebo väčšinou sa brali chalani okolo dvadsať rokov, ja mám oproti nim už o niečo viac. Budem sa snažiť ukázať čo najlepšie a chcem sa vypýtať miesto aj na ďalší turnaj," uviedol 25-ročný obranca.



Čo Haina čaká, zatiaľ ešte nevedel, po prvom tréningu povedal: "Nejaké konverzácie s trénermi ešte len prebehnú."



Slováci sa na Nemeckom pohári stretnú postupne s Rakúskom, Dánskom a turnaj ukončia súbojom proti Nemecku. "Každá skúsenosť na medzinárodnom ľade je plus. Nechcem hodnotiť súperov, ja sa teším na každý zápas v národnom drese. V prvom rade nám nezáleží na tom, čo bude hrať súper, my budeme chcieť hrať rýchly hokej s častou streľbou," povedal Hain.



Na prvej previerke v sezóne sa v národnom drese predstaví až šesť nováčikov. Z pôvodného kádra vypadli pre zdravotné problémy brankár Matej Tomek, obrancovia Peter Čerešňák, Andrej Golian a útočníci Andrej Kollár a Róbert Lantoši. Nahradili ich Denis Godla, Patrik Maier, Martin Bučko, Maroš Jedlička a Patrik Marcinek. V kádri je až päť Zvolenčanov, okrem Haina, Jedličku a Marcineka aj Dávid Mudrák a Marek Hecl. "Je nás zo Zvolena dosť, bude to drahé. Náš pokladník to už spisuje," uzavrel Hain.