NP: Podkonický pred zápasom s Dánskom: Bude to opäť rýchle

Krefeld 11. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtok v úvodnom zápase na Nemeckom pohári s Rakúskom 2:3 po predĺžení, ale nováčikovia v tejto skúške obstáli. Ako uviedol asistent trénera Andrej Podkonický, noví hráči v národnom drese si musia zvyknúť najmä na to, že na medzinárodnom ľade musia robiť všetky činnosti rýchlejšie.



V zápase s Rakúskom hrali Slováci dobre v jeho úvode a závere. No najmä v druhej tretine za súperom zaostávali. "Na nováčikoch bolo vidieť, že sú nervózni, ale boli sme s nimi spokojní. Ale nie so zápasom. Myslím si, že sme mali dobrú prvú tretinu, ale v druhej sme začali prehrávať súboje a boli sme všade neskoro. Počas celého zápasu sme boli málo agresívni do bránky a málo sme strieľali. Ale nováčikovia hrali veľmi dobre, boli sme so všetkými spokojní. Hrali po prvý raz takýto rýchly hokej a musia si zvyknúť," povedal Podkonický.



Výborný zápas odohral útočník Maroš Jedlička, ktorého v uplynulej sezóne pribrzdili zranenia. V auguste absolvoval MS do 20 rokov, podľa Podkonického však nebol na šampionát dostatočne pripravený: "Už má formu ako minulý rok pred zranením. Formu prenáša do súčasnosti a má tú kondíciu, ktorú by mal mať. Jeho účasť na MS 20 bola podľa mňa rýchla, nebol podľa mňa ešte fyzicky pripravený a to ho pribrzdilo. Proti Rakúsku mal dobrý zápas, bol dobrý na forčeku, silný na puku, jeho lajna mala najviac šancí."



Pred odchodom na Nemecký pohár uviedol tréner Craig Ramsay, že pre hráčov je to predovšetkým možnosť ukázať sa, no v zostávajúcich dvoch zápasoch na turnaji chcú Slováci uspieť. "Chceme vyhrať každý zápas. Nie je to len o tom rozvíjať hráčov. Chceme, aby dostali systém do krvi. Chceme byť úspešní v zápasoch, musíme však zlepšiť veľa vecí," povedal Podkonický.



Do zápasu s Dánskom urobia tréneri zmeny. V bránke bude Riečický, zmeny nastanú aj v jednotlivých formáciách. "Bude hrať aj Paťo Marcinek, nevieme ešte, kto bude sedieť. Určite pomeníme útoky, chceme niektorých chalanov vidieť v predných formáciách."



V piatok dopoludnia Slováci absolvovali v Krefelde tréning, poobede ich po dvojhodinovom oddychu a videoanalýze čakal výlet v Düsseldorfe. Na videu analyzovali aj hru v oslabení, v zápase s Rakúskom ich hrali až päť. Inkasovali jeden gól, no ubránili presilovku troch proti piatim. "Tam sme urobili chybu, dvakrát to išlo do prázdnej bránky, ale to sa stane. Gól vyzeral lacný, ale brankár nič nevidel. Lunter tam zostal dlhšie ako mal a potom sme nezblokovali strelu. Ale na to, že niektorí chalani tie oslabenia videli po prvý raz to nebolo zlé. Ale oslabenia by nám mali vyhrávať zápasy," uviedol Podkonický.



Asistent trénera si spolu s ostatnými kolegami pozrel aj zápas Nemecka s Dánskom, severania podľahli 2:3 po predĺžení. Zverenci Heinza Ehlersa budú v sobotu o 14.00 ďalším súperom Slovenska na turnaji. "Hrali agresívnejšie ako na MS, tam viac bránia. V obrannom pásme hrajú 1 na 1, ale bol to rýchly hokej a musíme sa na to pripraviť. Aj včera sme mali najväčší problém v tom, že si hráči mysleli, že majú viac času, ale nie je to tak. Na to si musíme dať pozor."







