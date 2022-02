Škriniarov Inter zarmútil v milánskom derby dvoma gólmi Giroud

Na snímke vpravo slovenský obranca Interu Milan Škriniar, dole hráč AC Miláno Junior Messias v zápase 24. kola talianskej Serie A vo futbale Inter Miláno - AC Miláno v sobotu 5. februára 2022. Foto: TASR/AP

Serie A - 24. kolo:



Inter Miláno - AC Miláno 1:2 (1:0)



Góly: 39. Perišič - 75. a 78. Giroud, ČK: 90.+6 Hernandez (AC Miláno)



/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



AS Rím - FC Janov 0:0



ČK: 90.+5 Zaniolo - 68. Ostigard

Miláno 5. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrali v sobotnom mestskom derby v rámci 24. kola Serie A s AC 1:2. Obhajca majstrovského titulu utrpel len druhú prehru v ligovej sezóne, na čele tabuľky má pred rivalom už len jednobodový náskok.však majú o jeden odohraný zápas menej.V prvom polčase domáci Inter dal gól v 10. minúte, ale neplatil pre ofsajd. Ďalšie šance Nicola Barellu a Denzel Dumfriesa zostali nevyužité, ale v 39. minúte otvoril skóre Ivan Perišič. Po rohovom kope na neho obrancovia AC zabudli a chorvátsky krídelník šikovne prekonal brankára. V druhom polčase všakpriebeh otočil dvoma gólmi francúzskeho útočníka Oliviera Girouda, ktorýza zraneného Zlatana Ibrahimoviča. Najprv vybojoval v strede loptu po súboji s Alexisom Sanchezom a v protiútoku v presile šiestich na troch na zadnej žrdi zasunul loptu do siete. O ďalšie tri minúty sa uvoľnil do zakončenia a prestrelil brankára Interu Samira Handanoviča. Škriniar v závere videl žltú kartu a v úplnom nervóznom závere dostal červenú hosťujúci Theo Hernandez.V prvom sobotnom zápase sa medzi domácim AS Rím a FC Janov zrodila bezgólová remíza. Dueldve červené karty, po jednej na oboch stranách.sú v tabuľke na šiestom mieste, Janov je predposledný.