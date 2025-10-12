< sekcia Šport
NÚDZOVÉ PRISTÁTIE: Dôvodom bol silný náraz do čelného skla lietadla
Výprava sa presúvala z Juhoafrickej republiky do Nigérie, pričom v Angole absolvovala plánovanú zastávku na doplnenie paliva.
Autor TASR
Lagos 12. októbra (TASR) - Futbalisti Nigérie museli v Angole núdzovo pristáť po zápase africkej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Dôvodom bol silný náraz do čelného skla lietadla, ktorým sa presúvali na ďalší duel.
