Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Šport

NÚDZOVÉ PRISTÁTIE: Dôvodom bol silný náraz do čelného skla lietadla

.
Na snímke nigérijský hráč Odinaka Okoro. Foto: TASR/AP

Výprava sa presúvala z Juhoafrickej republiky do Nigérie, pričom v Angole absolvovala plánovanú zastávku na doplnenie paliva.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lagos 12. októbra (TASR) - Futbalisti Nigérie museli v Angole núdzovo pristáť po zápase africkej kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Dôvodom bol silný náraz do čelného skla lietadla, ktorým sa presúvali na ďalší duel.

Výprava sa presúvala z Juhoafrickej republiky do Nigérie, pričom v Angole absolvovala plánovanú zastávku na doplnenie paliva. Po 25 minútach však musela núdzovo pristáť v hlavnom meste Luanda, keďže prišlo k silnému nárazu do čelného skla. Nigériu čaká v utorok dôležitý kvalifikačný duel s Beninom, ktorý potrebuje vyhrať, ak sa chce udržať v hre o miestenku na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Informovala o tom agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?