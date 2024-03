Nunez bol hrdina Liverpoolu, WHU potvrdil úspešnú bilanciu s Paquetom

Londýn 3. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool dokázali vyhrať na ihrisku Nottingham Forest, hoci im opäť chýbalo viacero hráčov. Víťaznú sériu v Premier League predĺžili na štyri duely vďaka gólu Darwina Nuneza z 97. minúty, celkovo dosiahli štvrté víťazstvo v priebehu 11 dní. West Ham vyhral na pôde Evertonu 3:1 a do 79. minúty hral brazílsky stredopoliar Lucas Paqueta. Opäť sa tak potvrdila zaujímavá štatistika vypovedajúca o jeho dôležitosti pre tím.



"Ak by ste mi pred 12 dňami povedali, že zvíťazíme v štyroch zápasoch za sebou, tak by som odpovedal, že je to nemožné," povedal tréner Jürgen Klopp. Jeho zverenci zvíťazili v nedávnom období aj v Anglickom pohári FA nad Southamptonom (3:0) a vo finále EFL Cupu nad Chelsea (1:0 pp). Na úspešnej sérii lídra anglickej ligy je pozoruhodná najmä skutočnosť, že ju dosiahol napriek početným absenciám hráčov základnej zostavy. Kloppovi naďalej chýbajú Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Curtis Jones a ďalší, no na výsledkoch jeho tímu sa to neprejavuje. Na ihrisku Nottinghamu to však dlho vyzeralo na stratu bodov.



"Tento zápas sa pre nás nevyvíjal ideálne. Nemali sme rytmus a pocítili sme intenzitu, s akou hral domáci tím," konštatoval Klopp. Domáci cítili po zápase krivdu k hlavnému rozhodcovi. K postrannej čiare prišiel aj majiteľ klubu Evangelos Marinakis, ktorý smeroval rozhorčenie k arbitrovi Paulovi Tierneymu. Ten nadstavil k riadnemu hraciemu času osem minút, pričom v závere tohto časového úseku mohli domáci získať loptu späť po tom, čo bola hra prerušená pre zranenie obrancu hostí Ibrahima Konatea. Po tom, čo sa Konate zapojil do hry, dal Tierney loptu brankárovi Liverpoolu Caoimhinovi Kelleherovi, ktorý začal akciu s následným gólovým koncom. "Určité predpisy hovoria, že ak sa rozhodca chystá prerušiť hru – na čo má nárok pre zranenie hlavy – musí sa lopta vrátiť späť tímu, ktorý ju mal v držaní," povedal Mark Clattenburg, bývalý rozhodca Premier League. Hostia dosiahli víťazný gól po tom, čo center Alexisa MacAllistera jemne tečoval Nunez. Liverpool mal po zápase na čele tabuľky štvorbodový náskok na Manchester City, ktorý v nedeľu čakal domáci súboj s miestnym rivalom United. Nottingham bol po druhej prehre za sebou na 17. mieste naďalej so 4-bodovým náskokom na pásmo zostupu.



Kľúčové momenty priniesol aj záver zápasu, v ktorom West Ham triumfoval na ihrisku Evertonu 3:1. Domáci útočník Beto v prvom polčase neskóroval z penalty, v druhom však poslal Everton do vedenia 1:0. Kurt Zouma vyrovnal na 1:1 a o víťazstve West Hamu rozhodol v 91. minúte český stredopoliar Tomáš Souček, na ktorého ešte nadviazal Edson Alvarez. West Ham zvíťazil vo všetkých 11 dueloch prebiehajúcej sezóne, v ktorých Paqueta nastúpil. V zostave s ním strelil priemerne 1,8 gólov, bez neho 0,7. Obdobná je aj bilancia inkasovaných gólov počas pobytu Paquetu na ihrisku - 1,5, bez neho 2,4 a aj pomer bodov, ktoré West Ham získal ak ho mal v zostave a ak nie (1,9 - 0,4).



Aj Tottenham zvíťazil 3:1 po tom, čo doma prehrával s Crystal Palace 0:1, pričom dokázal skórovať aj v 26. zápase sezóny. Za víťazstvom ich nasmeroval v 77. minúte Timo Werner svojím prvým gólom v sezóne, obranca Cristian Romero o tri minúty upravil na 2:1 a Heung-Min Son v 88. minúte uzavrel na 3:1. Podľa trénera Angea Postecogloua bol výkon v záverečnej štvrťhodine dôkaz veľkého odhodlania a túžby po víťazstve. "Bol to zápas, v ktorom sme mali rozhodnúť oveľa skôr a prísť k víťazstvu pohodlnejším spôsobom. Skutočne sme však stále verili a nenechali sa ovplyvniť vecami, ktoré sa nevyvíjali podľa našich predstáv. Ukázali sme prvotriednu mentalitu." Tottenham je v tabuľke naďalej za prvou štvorkou, na Aston Villu stráca päť bodov. Crytal Palace je s 28 bodmi na priebežnom 14. mieste.