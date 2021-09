Nuno Mendes posilou PSG, Sarabia na hosťovanie do Sportingu Lisabon

Paríž 1. septembra (TASR) - Novou posilou futbalistov Paríža St. Germain sa stal portugalský reprezentant Nuno Mendes. Devätnásťročný obranca prichádza do francúzskej metropoly na ročné hosťovanie zo Sportingu Lisabon, pričom dohoda klubov zahŕňa aj opciu na trvalý prestup. Opačným smerom putoval španielsky krídelník Pablo Sarabia, do portugalského tímu zamieril takisto na hosťovanie do konca sezóny.



Devätnásťročný Mendes pomohol v minulej sezóne Sportingu k zisku ligového titulu. Na konte má už aj päť reprezentačných štartov, bol súčasťou portugalského kádra na ME 2020, no v zápasoch šancu nedostal. Jeho meno spájali médiá aj s možným príchodom do Manchestru City.



Podľa agentúry AFP zaplatí PSG za hosťovanie talentovaného zadáka Sportingu sedem miliónov eur. Prípadný prestup by vicemajstra Ligue 1 vyšiel na 40 miliónov eur. "Paríž Saint-Germain je potešený, že môže oznámiť podpis zmluvy s Nunom Mendesom," uviedol klub na svojom webe.