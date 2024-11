Nurse bude po zákroku od Reavesa chýbať Edmontonu 5 až 10 dní

Alberta 18. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Darnell Nurse bude chýbať Edmontonu Oilers v NHL najbližších päť až desať dní. Dvadsaťdeväťročný obranca inkasoval úder do hlavy v druhej tretine sobotného zápasu od Ryana Reavesa z Toronta Maple Leafs. Vedenie NHL potrestalo 37-ročného útočníka päťzápasovým dištancom.



K incidentu prišlo v 23. minúte. Reaves zasiahol Nurseho, ktorý sa snažil vyviesť puk spoza bránky. Obranca "olejárov" sa pokúšal postaviť opäť na nohy, pričom krvácal. Do zápasu už nezasiahol. Reaves dostal trest na päť minút a do konca zápasu. Toronto vyhralo 4:3 po predĺžení, keď rozhodol Mitchell Marner.