Nurse dostal za krosček na Byfielda trest na jeden zápas

New York 16. apríla (TASR) - Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť NHL udelilo Darnellovi Nurseovi z Edmontonu trest na jeden zápas za krosček na Quintona Byfielda v pondelkovom dueli s Los Angeles. Kanadský obranca tak vynechá záverečný súboj Oilers v základnej časti v noci na štvrtok na ľade San Jose. Navyše mu strhnú z platu vyše 48.000 dolárov.



Incient sa udial v druhej tretine. Nurse zozadu hokejkou krosčekoval Byfielda do oblasti hlavy. Centrovi Kings spôsobil zranenie v hornej časti tela, pre ktoré stretnutie nedohral. Obranca Edmontonu dostal za zákrok trest na 5 minút plus do konca zápasu. Oba tímy na seba narazia aj v 1. kole play off. Informáciu priniesol portál TSN.ca.