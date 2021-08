Nurse pokračuje v Edmontone, podpísal zmluvu za 74 miliónov USD

Edmonton 6. augusta (TASR) - Kanadský hokejový obranca Darnell Nurse podpísal novú osemročnú zmluvu s klubom NHL Edmontonom Oilers s priemerným ročným platom 9,25 milióna dolárov. Nový kontrakt v celkovej hodnote 74 miliónov dolárov vstúpi do platnosti od sezóny 2022/2023, keďže pre sezónu 2021/2022 mu bude platiť ešte predošlá zmluva.



Nurse si novým kontraktom výrazne polepší, v sezóne 2020/2021 zarobil 5,4 milióna dolárov. Edmontonu Oilers patrí od draftu 2013. V základnej časti sezóny 2020/2021 odohral 56 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 16 gólov, 20 asistencií (36 bodov), 57 trestných minút a 27 plusových bodov. V play off pridal v 4 zápasoch 1 asistenciu a 2 trestné minúty.