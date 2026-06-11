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Nurse požiadal vedenie Edmontonu o výmenu do iného klubu

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Obranca tímu Edmonton Oilers Darnell Nurse (v strede vpredu) vedie puk proti ľavému krídlu tímu Los Angeles Kings Artemimu Panarinovi (vľavo) a strednému útočníkovi Scottovi Laughtonovi (vpravo) počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL 11. apríla 2026 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Nurse odohral v uplynulej sezóne za „olejárov" všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal na konto sedem gólov a 17 asistencií.

Autor TASR
Edmonton 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový obranca Darnell Nurse požiadal vedenie Edmontonu Oilers o výmenu do iného klubu zámorskej NHL. Podľa AP už predložil zoznam tímov, kam by si želal výmenu.

Nurse odohral v uplynulej sezóne za „olejárov" všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal na konto sedem gólov a 17 asistencií. V šiestich dueloch play off nebodoval. Po konci klubového ročníka sa predstavil v reprezentačnom drese na MS vo Švajčiarsku, kde Kanada skončila bez medaily a obsadila štvrté miesto.

Tridsaťjedenročný Nursa má s Edmontonom ešte štyri roky platný kontrakt s priemerným ročným platom 9,25 mil. dolárov. V zmluve má klauzulu o zákaze výmeny bez jeho súhlasu. V rokoch 2024 a 2025 pomohol Oilers k postupu do finále o Stanleyho pohár, v ktorom kanadský tím zakaždým prehral s Floridou Panthers, pripomenul portál tsn.ca. V play off zaznamenal v oboch sezónach spolu päť gólov a deväť asistencií.
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