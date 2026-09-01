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Nwaneri odchádza z Arsenalu na ročné hosťovanie do Borussie Dortmund

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Na snímke dole Alexandr Sojka (Česko) a hore Ethan Nwaneri (Anglicko) počas zápasu základnej B-skupiny Česko - Anglicko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Dunajskej Strede vo štvrtok 12. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Nwaneri by mal nahradiť Giannisa Konstanteliasa, ktorý bude niekoľko mesiacov mimo hry pre zranenie.

Autor TASR
Dortmund 1. septembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa dohodol na ročnom hosťovaní so stredopoliarom Ethanom Nwanerim, hráčom anglického šampióna Arsenalu. Informovala o tom agentúra DPA.

Nwaneri by mal nahradiť Giannisa Konstanteliasa, ktorý bude niekoľko mesiacov mimo hry pre zranenie. Devätnásťročný anglický futbalista by mal podľa zdroja prísť do Nemecka na celosezónne hosťovanie. Informácia prišla krátko pred zápasom Dortmundu na pôde piatoligového hamburského klubu HEBC v rámci Nemeckého pohára. Nwaneri tak môže premiérovo nastúpiť v sobotnom ligovom zápase na pôde Hoffenheimu.

Konstantelias si v sobotňajšom ligovom stretnutí s SV Hamburg pretrhol skrížený väz v kolene a nebude môcť hrať dlhší čas. Devätnásťročný Nwaneri prešiel akadémiou Arsenalu a odohral za A-tím 51 zápasov, strelil desať gólov a pridal dve asistencie. Minulú sezónu bol na hosťovaní v Olympique Marseille. Jeho hosťovanie v Bundelige bolo dohodnuté tesne pred koncom prestupového obdobia v Nemecku (20.00 SELČ). Informácie priniesla agentúra DPA.
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