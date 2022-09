Nwaneri z Arsenalu je najmladší hráč v histórii Premier League

Londýn 18. septembra (TASR) - Ethan Nwaneri sa stal v nedeľu najmladším hráčom so štartom v anglickej Premier League v histórii. Stredopoliar Arsenalu Londýn nastúpil v dueli 8. kola na ihrisku Brentfordu vo veku 15 rokov a 181 dní.



Nwaneri, ktorý sa narodil nigérijským rodičom a má britské občianstvo, prekonal doterajší rekord Harveyho Elliotta. Súčasný hráč Liverpoolu nastúpil v lige ešte v drese svojho predchádzajúceho zamestnávateľa Fulhamu, keď mal 16 rokov a 30 dní.



Nwaneri je zároveň od nedele najmladší hráč v histórii Arsenalu s účasťou v akomkoľvek súťažnom zápase, tento rekord doteraz držal Cesc Fabregas. Pred sezónou sa čakalo, že ju strávi v tíme Arsenalu do 18 rokov, jeho výkony ho však rýchlo posunuli do klubovej 21-ky. Zranenia Martina Odegaarda a Oleksandra Zinčenka donútili pred víkendom kouča Mikela Artetu, aby do tímu povolal aj mladého stredopoliara. Za rozhodnutého stavu 3:0 sa v Brentforde dostal na ihrisko v nadstavenom čase.



Severoírsky školák Christopher Atherton sa predtým v tomto týždni stal historicky najmladším hráčom v súťaži mužov vo Veľkej Británii. Za FC Glenavon nastúpil vo veku 13 rokov a 329 dní, pripomenula agentúra AFP.