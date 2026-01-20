Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nwaneri zamieril z Arsenalu na hosťovanie do Marseille

Futbalista Arsenalu Ethan Nwaneri (vľavo) a hráč Portsmouthu Zak Swanson bojujú o loptu počas zápasu 3. kola anglického FA Cupu Portsmouth - Arsenal Londýn v Portsmouthe. Nwaneri bude hosťovať v Olympique Marseille. Do Francúzska sa presunie z londýnskeho Arsenalu. Záujem o hráča pritom malo niekoľko klubov z Premier League. Foto: TASR/AP

Podľa zdrojov je Marseille ochotné pokryť Nwaneriho plat, ale neexistuje žiadna možnosť získať útočníka na trvalý prestup.

Marseille 20. januára (TASR) - Anglický futbalista Ethan Nwaneri bude hosťovať v Olympique Marseille. Do Francúzska sa presunie z londýnskeho Arsenalu. Záujem o hráča pritom malo niekoľko klubov z Premier League.

Gunners sa pôvodne zdráhali povoliť Nwanerimu odchod, keďže sa pokúšajú získať trofej na štyroch frontoch, ale teraz veria, že rozvoju 18-ročného hráča by najlepšie prospelo obdobie mimo klubu. Uviedli to viaceré anglické i francúzske médiá. V tejto sezóne nastúpil v základnej zostave Mikela Artetu iba v štyroch zápasoch a od 4. novembra iba v jednom.

