Nwaneri zamieril z Arsenalu na hosťovanie do Marseille
Podľa zdrojov je Marseille ochotné pokryť Nwaneriho plat, ale neexistuje žiadna možnosť získať útočníka na trvalý prestup.
Autor TASR
Marseille 20. januára (TASR) - Anglický futbalista Ethan Nwaneri bude hosťovať v Olympique Marseille. Do Francúzska sa presunie z londýnskeho Arsenalu. Záujem o hráča pritom malo niekoľko klubov z Premier League.
Gunners sa pôvodne zdráhali povoliť Nwanerimu odchod, keďže sa pokúšajú získať trofej na štyroch frontoch, ale teraz veria, že rozvoju 18-ročného hráča by najlepšie prospelo obdobie mimo klubu. Uviedli to viaceré anglické i francúzske médiá. V tejto sezóne nastúpil v základnej zostave Mikela Artetu iba v štyroch zápasoch a od 4. novembra iba v jednom.
