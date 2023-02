NY Islanders podpísali osemročný kontrakt s Horvatom

New York 6. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Islanders podpísal osemročný kontrakt s útočníkom Bo Horvatom, ktorého získal na konci januára z Vancouveru.



Dvadsaťsedemročný center dostane dokopy 68 miliónov dolárov, pričom za sezónu zinkasuje priemerne 8,5 milióna. Horvat prišiel k "ostrovanom" výmenou za útočníkov Anthonyho Beauvilliera, Aatu Rätyho a podmienečný výber v 1. kole tohtoročného draftu. Bývalý kapitán Vancouveru sa nedokázal s kanadským tímom dohodnúť na predĺžení zmluvy a po sezóne by sa stal neobmedzeným voľným hráčom.



Počas deviatich ročníkov odohral za Canucks 621 duelov základnej časti, v ktorých nazbieral 201 gólov a 219 asistencií. V 23 dueloch play off pridal 16 bodov (11+5). Od roku 2019 nosil na drese kapitánske céčko. V 49 dueloch prebiehajúcej sezóny získal 54 bodov a s 31 gólmi si vyrovnal svoje sezónne maximum.