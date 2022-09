NY Islanders zapísali Pánika na waiver listinu

New York 29. septembra (TASR) - Slovenského hokejistu Richarda Pánika zapísal jeho klub New York Islanders na waiver listinu. "Ostrovania" ponúkajú 31-ročného útočníka ostatným profiligovým tímom, ktorí si ho môžu stiahnuť z listiny v lehote 24 hodín.



Pánik sa nezapojil do prípravného kempu Islanders pred štartom novej sezóny zámorskej NHL. Meno slovenského útočníka nefigurovalo v kádri. Do prípravy sa zapojilo spolu 59 hráčov - 34 útočníkov, 18 obrancov a 7 brankárov.



Slovenský hokejista má s Islanders ešte rok platnú jednocestnú zmluvu s priemerným platom 2,75 milióna dolárov za sezónu. Vlani odohral za klub iba štyri duely v profilige s bilanciou jeden bod za asistenciu. Zväčša pôsobil v nižšej AHL za Bridgeport Islanders a neskôr Chicago Wolves, s ktorým vyhral prestížny Calderov pohár.