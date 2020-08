NY Islanders zdolali Washington, v sérii vedú už 3:0

1. kolo play off NHL:



Toronto



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:



New York Islanders - Washington 2:1 pp



/stav série: 3:0/





Toronto 16. augusta (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v nedeľňajšom treťom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie play off NHL s New York Islanders 1:2 po predĺžení a v sérii prehrávajú už 0:3 na zápasy. V piatej minúte extračasu rozhodol o triumfe Islanders Mathew Barzal.V drese Capitals nastúpila dvojica Slovákov - obranca Martin Fehérváry a útočník Richard Pánik. Dvadsaťročný zadák naskočil do tretej obrannej dvojice s Čechom Radkom Gudasom a odohral vyše 11 minút. Bol to pre neho druhý duel po reštarte profiligy, prvý odohral v skupine o nasadenie proti Bostonu. Do štatistík si pripísal jeden "hit". Pánik odkorčuľoval vyše 9 minút, zapísal si jeden mínusový bod a jednu strelu."Ostrovanov" dostal do vedenia v prvej tretine kapitán Anders Lee, ktorý pred bránkou tečoval strieľanú prihrávku, keď ho neustrážili Pánik s Jevgenijom Kuznecovom. Kuznecov vyrovnal v druhej tretine z presilovej hry. V tretej tretine gól nepadol a duel dospel do predĺženia. V ňom v piatej minúte rozhodol po brejku Barzal.