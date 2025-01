NY Islanders získali zo St. Louis obrancu Perunovicha

St. Louis 27. januára (TASR) - Klub hokejovej NHL New York Islanders získal zo St. Louis Blues obrancu Scotta Perunovicha výmenou za podmienečnú voľbu v 5. kole budúcoročného draftu NHL.



Dvadsaťšesťročný Američan nehrával v St. Louis pravidelne, v tejto sezóne dostal príležitosť v 24 zápasoch, v ktorých strelil dva góly a pridal štyri asistencie. V 13 z uplynulých 15 duelov bol len zdravý náhradník. Celkovo odohral Perunovich v NHL 97 zápasov, v ktorých nazbieral 29 bodov. Zmluvu s ročnou mzdou 1,15 milióna dolárov má platnú do konca sezóny.



Islanders angažovali v priebehu niekoľkých dní už druhého beka. V piatok debutoval v ich zostave Tony DeAngelo, ktorý podpísal s newyorským klubom kontrakt do konca sezóny za 775.000 dolárov. Dvadsaťdeväťročný Američan začal ročník v KHL v tíme SKA Petrohrad. Informáciu priniesla agentúra AP.