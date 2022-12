NY Knicks prišiel o výber v 2. kole draftu, Brunsona lákal priskoro

New York 22. decembra (TASR) - Basketbalový tím New York Knicks prišiel o právo výberu v 2. kole draftu NBA v roku 2025. Trest mu udelilo vedenie ligy za porušenie pravidiel pri rokovaní o novej zmluve s rozohrávačom Jalenom Brunsonom.



Brunson hral ešte v minulej sezóne za Dallas, ktorý ho v roku 2018 draftoval. Knicks však dlhodobo avizovali, že ho chcú získať do svojich radov, keďže s klubom je spätý jeho otec Rick ako hráč i tréner. Vedenie NBA napokon po vyšetrovaní usúdilo, že rokovania začali skôr, ako je povolené. Dvadsaťšesťročný tvorca hry do tímu ihneď zapadol. Má priemer 20 bodov a 6 asistencií na zápas. Správu priniesol server ESPN.