NY Knicks zdolali v šlágri rivala z Bostonu 112:106
Knicks sa udržali v boji o druhé miesto vo Východnej konferencii.
Autor TASR
New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Bostonom Celtics 112:106 a udržali sa v boji o druhé miesto vo Východnej konferencii. Tento úspech posunul New York v tabuľke o dve víťazstvá za svojho rivala.
Josh Hart k tomu pomohol 26 bodmi, Jalen Brunson pridal 25 bodov a zaznamenal aj 10 asistencií. „Nerád o ňom hovorím niečo dobré, ale hral naozaj výborne,“ vtipkoval Brunsom na Hartovu adresu.
Neuveriteľne tesný boj je o posledné garantované miesta v play off vo Východnej konferencii. Prvých šesť automaticky postúpi, tímy ktoré skončia na siedmom až desiatom mieste, budú budúci týždeň bojovať na turnaji o zvyšné.
Toronto získalo cenné víťazstvo 128:114 nad Miami a posunulo sa zo šiesteho na piate miesto. Raptors potiahol 38 bodmi Brandon Ingram. Naopak, nádeje na play off vyprchávajú Philadelphii, tá prehrala 102:113 s Houstonom. Rockets si pripísali ôsme víťazstvo v rade.
Fanúšikovia na Západe nemali možnosť pozrieť si zápas medzi dvoma najväčšími hviezdami NBA uplynulého desaťročia, keďže Golden State Warriors nechali Stephena Curryho odpočívať zo zdravotných dôvodov. Videli tak iba LeBrona Jamesa, ktorý pomohol Los Angeles Lakers k víťazstvu 119:103, Zaznamenal 26 bodov, 11 asistencií a 8 doskokov.
NBA-výsledky:
Toronto - Miami 128:114, Washington - Chicago 108:119, Brooklyn - Indiana 94:123, NY Knicks - Boston 112:106, Houston - Philadelphia 113:102, Golden State - LA Lakers 103:119
