NY Rangers angažovali na post asistenta Jacquesa Martina

New York 31. augusta (TASR) - Novým asistentom trénera hokejistov New York Rangers Davida Quinna sa stal skúsený Jacques Martin, ktorý v uplynulých siedmich sezónach pôsobil ako asistent ďalšieho tímu zámorskej NHL Pittsburghu Penguins.



Vedenie "tučniakov" sa s ním, podobne ako s ďalšími dvomi asistentmi, rozlúčilo po vypadnutí v predkole play off s Montrealom Canadiens. Do bojov o Stanley Cup sa neprebojovali ani hokejisti Rangers, ktorí v predkole neprešli cez Carolinu Hurricanes.



Šesťdesiatsedemročný Martin viedol v minulosti počas sedemnástich sezón štyri tímy NHL - St. Louis Blues, Ottawa Senators, Florida Panthers a Montreal Canadiens. V 1294 zápasoch zaznamenal 613 víťazstiev. V zbierke úspechov má dva triumfy v Stanleyho pohári v pozícii asistenta Penguins.