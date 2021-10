NY Rangers ostanú aj v ďalšej sezóne bez kapitána

New York 11. októbra (TASR) - Tím zámorskej NHL New York Rangers nebude mať kapitána ani v sezóne 2021/2022. S "A-čkom" na drese bude nastupovať šesť hráčov. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Zatiaľ posledným kapitánom v histórii "jazdcov" je obranca Ryan McDonagh, ktorého klub počas sezóny 2017/2018 vymenil do Tampy Bay. V sezóne 2021/2022 budú v pozícii asistentov obranca Jacob Trouba a útočníci Artemij Panarin, Chris Kreider, Ryan Strome, Barclay Goodrow a Mika Zibanejad. Posledne menovaný je jediný hráč, ktorý mal "A" na drese vo všetkých sezónach po odchode McDonagha.