NY Rangers podpísal novú ročnú zmluvu s brankárom Garandom
Autor TASR
New York 17. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers sa dohodol na predĺžení spolupráce s brankárom Dylanom Garandom. Dvadsaťtriročný Kanaďan podpísal so súčasným zamestnávateľom novú ročnú zmluvu s doposiaľ nezverejnenými finančnými detailmi kontraktu.
Garand strávil uplynulé tri sezóny vo farmárskej AHL v Hartforde, kde hral so slovenským útočníkom Adamom Sýkorom. Debut v profilige zatiaľ neabsolvoval. Klub si ho vybral v 4. kole draftu v roku 2020 z celkovej 103. pozície. Na konte má zlato z juniorského šampionátu. Podpis novej zmluvy oznámili Rangers na svojom oficiálnom webe.
Garand bol aj súčasťou kanadského výberu na tohtoročných MS v Štokholme a Herningu. Do hry zasiahol v stretnutí A-skupiny proti Slovinsku a udržal si čisté konto (4:0).
