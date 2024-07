NY Rangers predĺžili zmluvu s obrancom Ruhwedelom

New York 13. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers podpísal nový jednoročný kontrakt s obrancom Chadom Ruhwedelom. Je dvojcestný a na úrovni NHL má hodnotu 775.000 amerických dolárov. Informovala agentúra AP.



Ruhwedel hral v minulej sezóne v Pittsburghu a v New Yorku, do ktorého prišiel pred uzávierkou prestupov. Za Penguins odohral 47 zápasov, v ktorých zaznamenal štyri body za gól a tri asistencie. Po výmene absolvoval päť bezbodových duelov, v play off nehral.



Ruhwedel odohral v NHL celkovo 364 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov a pridal 36 asistencií.