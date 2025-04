NY Rangers prepustili trénera Laviolettea

New York 19. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers v sobotu prepustil hlavného trénera Petra Laviolettea. Vedenie tak reagovalo na to, že tím nepostúpil do play off.



O prácu prišiel aj asistent Phil Housley. Majiteľ klubu James Dolan a generálny manažér Chris Drury začnú čo najskôr hľadať nového kormidelníka a očakávať sa dajú aj zmeny v hráčskom kádri. V organizácii pôsobí aj dvadsaťročný slovenský útočník Adam Sýkora, ktorý strávil sezónu na farme Hartford Wolf Pack v AHL.



„Dnes som informoval Petra Laviolettea a Phila Housleyho, že pristupujeme k výmene trénerov. Obom sa chcem poďakovať a zaželať im všetko dobré do budúcnosti,“ povedal Drury.



Šesťdesiatročný Laviolette strávil v New Yorku iba dve sezóny, v tej predchádzajúcej prehrali jeho zverenci v konferenčnom finále s Floridou. Predtým viedol Washington, Nashville, Philadelphiu, Carolinu a NY Islanders. S Hurricanes vyhral v roku 2006 Stanleyho pohár. Informovala agentúra AP.