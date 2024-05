NY Rangers rozšíril súpisku o 13 hráčov z Hartfordu, povolal aj Sýkoru

New York 25. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers premiérovo povolal do prvého tímu slovenského reprezentanta Adama Sýkoru. Devätnásťročný útočník sa dostal na súpisku spolu s ďalšími dvanástimi hráčmi, ktorých klub povolal z farmárskeho tímu Hartford Wolf Pack po vypadnutí v play off AHL. Informoval o tom oficiálny profil PR oddelenia klubu prostredníctvom sociálnej siete X.



Rozšírenie súpisky je bežný proces, keď si tím povolá hráčov, ktorým sa skončila sezóna a do hry budú môcť zasiahnuť v prípade zranení hráčov z hlavného tímu. Debut Sýkoru v prebiehajúcom ročníku je tak nepravdepodobný. Účastník svetového šampionátu v roku 2022 odohral za Hartford 66 zápasov v základnej časti a nazbieral 23 bodov (8+15). Ďalších 10 stretnutí pridal v play off a na konto si pripísal tri body za asistencie.