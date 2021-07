NY Rangers získali Goodrowa z Tampy Bay

New York 18. júla (TASR) - Hokejový klub NHL New York Rangers získal z Tampy Bay útočníka Barclaya Goodrowa. Úradujúci šampióni za neho získali výber v 7. kole draftu 2022.



Goodrow v uplynulej sezóne nazbieral 20 bodov v 55 zápasoch (6+14), v play off pridal osemnásť štartov, strelil dva góly a štyrikrát asistoval. Na konci júla mu však končí zmluva a ak sa s "jazdcami" nedohodne na novej, stane sa neobmedzeným voľným hráčom. Informoval o tom web NHL.