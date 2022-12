NY Rangers zvíťazili v siedmom zápase za sebou, Halák na striedačke

NHL - výsledky:



Minnesota - Ottawa 4:2,

Carolina - Pittsburgh 3:2,

Chicago - New York Rangers 1:7,

Seattle - Winnipeg 3:2,

San Jose - Calgary 2:5.



New York 19. decembra (TASR) - Hokejisti Calgary Flames zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade San Jose Sharks 5:2 a ukončili sériu piatich prehier. Slovenský útočník Adam Ružička nastúpil v tretej formácii "plameňov", na ľade strávil 8:41 min. a do kanadského bodovania sa nezapísal.Hráči New York Rangers zvíťazili na ľade Chicaga Blackhawks hladko 7:1. "Jazdci" odohrali druhý zápas v priebehu dvoch dní a pred slovenským brankárom Jaroslavom Halákom, ktorý v predošlom stretnutí vychytal víťazstvo na ľade Philadeplhie (6:3), dostal prednosť Igor Šesťorkin. Rangers zvíťazili v siedmom zápase za sebou.Blackhawks sú s 18 bodmi naďalej najslabší tím súťaže. Prehra s Rangers bola pre nich siedma v sérii a z uplynulých 24 zápasov zvíťazili len v troch. Z celkovo 30 odohraných zápasov doterajšieho priebehu sezóny prehrali 23.V súboji tímov, ktoré zvíťazili v predošlých štyroch zápasoch, zdolala domáca Minnesota Ottawu 4:2. Na troch góloch Wild sa podieľal ruský útočník Kirill Kaprizov, ktorý zopakoval bilanciu 1+2 z predošlého duelu s Chicagom.Hráči Caroliny bodovali v jedenástom zápase v rade, keď doma zdolali Pittsburgh 3:2. Piatym víťazstvom za sebou zároveň ukončili úspešnú sériu "tučniakov", ktorí prehrali prvýkrát po siedmich víťazstvách.Seattle si na domácom ľade poradil s Winnipegom 3:2. Zatiaľ čo pre domácich to bolo prvé víťazstvo po dvoch prehrách, Jets prehrali prvýkrát po dvoch víťazstvách.