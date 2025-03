Nyenget a Johaugová triumfovali na 20 km klasicky v Osle

20 km klasicky s intervalovým štartom:



muži: 1. Martin Löwström Nyenget (Nór.) 43:34,0 min., 2. William Poromaa (Švéd.) +51,2 s, 3. Simen Hegstad Krüger +53,2, 4. Harald Östberg Amundsen +1:02,4 min, 5. Paal Golberg (všetci Nór.) +1:17,4, 6. Hugo Lapalus (Fr.) +1:19,8, 7. Gus Schumacher (USA) +1:19,9, 8. Federico Pellegrino (Tal.) +1:29,8, 9. Andreas Fjörden Ree (Nór.) +1:31,1, 10. Olivier Leveille (Kan.) +1:38,0

ženy: 1. Therese Johaugová 49:59,9 min, 2. Astrid Öyre Slindová (obe Nor.) +16,5 s, 3. Victoria Carlová (Nem.) +53,4, 4. Kerttu Niskanenová (Fín.) +55,8, 5. Heidi Wengová (Nór.) +1:02,2, 6. Kateřina Janatová (ČR) +1:14,2, 7. Moa Ilarová (Švéd.) +1:23,9, 8. Nora Sannessová (Nór.) 1:34,1, 9. Emma Ribomová (Švéd.) +1:42,6, 10. Jessie Digginsová (USA) +1:43,8

celkové poradie SP (po 27 z 31 súťaží):



1. Digginsová 1996 bodov, 2. Carlová 1551, 3. Slindová 1459, 4. Niskanenová 1441, 5. Johaugová 1165, 6. Wengová 1145

poradie disciplíny (po 17 z 19 pretekov):



1. Digginsová 1235 b, 2. Slindová 1159, 3. Carlová 1027, Niskanenová 1013, 5. Ebba Anderssonová (Švéd.) 876, 6. Wengová 861

Oslo 15. marca (TASR) - Nórski bežci na lyžiach Martin Löwström Nyenget a Therese Johaugová zvíťazili v sobotných pretekoch na 20 km klasicky s intervalovým štartom na podujatí Svetového pohára v domácom Osle. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.Nyenget uspel v čase 41:34,9 min., o priepastných 51,2 sekundy za ním zaostal William Poromaa zo Švédska. Tretiu priečku obsadil ďalší Nór Simen Hegstad Krüger, priebežný líder celkového poradia disciplíny stratil na víťaza o dve sekundy viac ako Poromaa. Krüger si zároveň upevnil post lídra v diaľkových pretekoch.Nyenget mal celý čas preteky pod kontrolou. Jeho náskok sa postupne navyšoval, pričom v cieli dosiahol takmer jednu minútu. Pre Nyengeta to bol druhý triumf v sezóne, ten predošlý dosiahol v rovnakej disciplíne v decembri minulého roka vo švajčiarskom Davose.Johaugová triumfovala časom 49:59,9 min o 16,5 sekundy pred krajankou Astrid Öyre Slindovou, pódium doplnila Victoria Carlová z Nemecka (+53,4 s). V celkovom hodnotení i disciplíne vedie naďalej Američanka Jessie Digginsová, ktorá skončila desiata.Johaugová si pripísala šiesty triumf v sezóne, 106. v kariére a 76. vo vytrvalostných pretekoch. Už po 14,4 kilometri mala na krajanku Slindovú náskok takmer 5,5 sekundy a do cieľa ho navýšila na pohodlnú štvrťminútu. Slindová druhým miestom stiahla z náskoku Digginsovej v disciplíne, no Američanka môže obhájiť malý glóbus, ak získa v nedeľných pretekoch na 10 kilometrov voľným štýlom o 24 bodov viac ako domáca pretekárka. Tretia skončila pôvodne čerstvá majsterka sveta na 20 kilometrov Ebba Anderssonová, bola však diskvalifikovaná.V celkovom hodnotení je druhá Carlová a jej manko na vedúcu Digginsovú činí 445 bodov, čo znamená, že na zisk veľkého glóbusu má už len veľmi malú šancu.