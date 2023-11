Nylander bodoval deviatykrát za sebou a prekonal klubový rekord

New York 1. novembra (TASR) - Švédsky hokejista William Nylander bodoval v deviatom stretnutí Toronta za sebou a prekonal tým klubový rekord s minimálne bodom od začiatku sezóny. Hviezdou dvojzápasového programu zámorskej NHL sa stal Nylanderov krajan Elias Pettersson, ktorý hetrikom za Vancouver zostrelil Nashville (5:2). Métu 1000 odohraných duelov pokoril v drese Predators kanadský center Ryan O´Reilly.



Nylander sa doteraz o rekord organizácie Maple Leafs v bodovej sérii od začiatku sezóny delil s Johnom Andersonom (1982/83), Lannym McDonaldom (1976/77) a Frankom Mahovlichom (1961/62). Dvadsaťsedemročný útočník má na konte spolu 13 bodov (6+7).



V piatom zápase za sebou bodoval obranca Vancouveru Quinn Hughes, ktorý zaknihoval proti "predátorom" tri asistencie. Vo svojom 292. stretnutí v NHL pokoril métu 250 bodov (29+221). Stal sa 12. obrancom v histórii s najnižším počtom odohratých zápasov, ktorý na túto hranicu dosiahol. Hughes je zároveň druhým aktívnym bekom, ktorý nazbieral 250 bodov v menej ako 300 stretnutiach. Skôr sa to podarilo iba Caleovi Makarovi z Colorada (241 duelov). "Ja nad tým veľmi nerozmýšľam, ale asi by som si mal občas sadnúť a na chvíľu sa odreagovať. Makar je od svojho príchodu jedným z najlepších obrancov v lige a ja sa snažím byť najlepším, aký môžem byť," uviedol starší brat útočníka New Jersey Jacka Hughesa – priebežného lídra kanadského bodovania súťaže.



Švajčiarsky útočník Kevin Fiala z Los Angeles predĺžil proti Torontu svoju sériu asistencií už na osem duelov, čo je najdlhšia séria v novom ročníku profiligy.