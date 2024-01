Nylander podpísal s Torontom osemročný kontrakt na 92 miliónov USD

New York 8. januára (TASR) - Švédsky hokejista William Nylander podpísal nový osemročný kontrakt na astronomických 92 miliónov amerických dolárov so súčasným zamestnávateľom Torontom Maple Leafs. Dvadsaťsedemročný útočník zarobí v zámorskej NHL v priemere 11,5 milióna USD ročne. Z pohľadu celkovej hodnoty ide o najväčšiu zmluvu v histórii organizácie. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže nhl.com.



Nylander na začiatku prebiehajúcej sezóny vstúpil do posledného roka svojho predošlého kontraktu a od júla by sa stal neobmedzeným voľným hráčom. Platový strop svojho tímu v súčasnosti zaťažuje sumou 6,96 milióna amerických dolárov. Podľa hokejového spravodajcu kanadského portálu TSN Pierra LeBruna obsahuje nová zmluva klauzulu o nemožnosti výmeny do iného tímu počas celej jej dĺžky. Doteraz najväčší kontrakt podpísal s "javorovými listami" center John Tavares (7 rokov, 77 miliónov USD) v roku 2018.



Nylander sa stane jedným z desiatich hráčov, ktorí v budúcej sezóne zarobia 11 miliónov alebo viac. Patriť medzi nich budú aj jeho spoluhráči Auston Matthews (13,25 mil.) a kapitán Toronta John Tavares (11 mil.). Kanadský krídelník Mitch Marner má "cap hit" vo výške 10,9 milióna. Žiadny iný tím nemá v prvej desiatke najlepšie zarábajúcich viac ako jedného hráča.



Držiteľ zlatej medaily z MS 2017 sa vyrovná v rebríčku najväčších platov na piatom mieste krajanovi a obrancovi Pittsburghu Erikovi Karlssonovi. Nylander je zároveň tretí hráč v organizácii klubu z "Original Six", ktorý má dlhoročnú zmluvu platnú minimálne do konca sezóny 2027/28. Ďalšími sú Matthews a obranca Morgan Rielly.



Nylander odohral v základnej časti profiligy celkovo 558 zápasov, v ktorých zaznamenal 484 bodov (198+286). V ďalších 50 dueloch play off o Stanleyho pohár pridal 40 bodov (17+23). V historickom rebríčku klubu mu v základnej časti patrí 14. miesto v počte bodov, 15. v góloch a 17. v počte asistencií. V prebiehajúcom ročníku nazbieral 54 bodov (21+33) vďaka čomu je v celkovom bodovaní na piatej pozícii. Toronto draftovalo švédskeho reprezentanta v roku 2014 z celkovej ôsmej priečky. Spomedzi vyššie vybraných hráčov nazbierali viac bodov iba druhý Sam Reinhart (494) a trojka draftu Leon Draisaitl (786).