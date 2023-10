Nylander vyrovnal klubový rekord, Kopitar nastúpil na 1300. zápas

New York 29. októbra (TASR) - Slovinec Anže Kopitar odohral ako štvrtý aktívny hráč hokejovej NHL 1300 zápasov. Pred ním sa na túto métu dostali Ryan Suter (1368), Alexander Ovečkin (1354) a Brent Burns (1342). Kapitán Los Angeles Kings sa musel zmieriť s prehrou 3:4 po nájazdoch s Vegas Golden Knights.



Tréner obhajcov Stanley Cupu Bruce Cassidy viedol v NHL jubilejný 600. zápas, Vegas bodovali v prvých deviatich zápasoch novej sezóny.



Predlžovalo sa aj v Nashville, kde domáci Predators zdolali Toronto 3:2. V nadstavenom čase o tom rozhodol kapitán tímu Roman Josi. Švajčiarsky reprezentant sa stal dvanástym obrancom, ktorý strelil aspoň osem gólov v predĺžení. Lídrom je Burns (16). Josi dal 30. víťazný gól, prekonal Roba Blakea a osamostanil sa na ôsmom mieste histórie spomedzi obrancov. Na čele je Ray Bourque, ktorý rozhodol 60 duelov.



Skóre zápasu v “meste "hudby” otvoril útočník Toronta William Nylander a natiahol tak sériu s minimálne bodom od začiatku sezóny na osem zápasov. Švéd tak vyrovnal klubový rekord Johna Andersona (1982-83), Lannyho McDonalda (1976-77) a Franka Mahovlicha (1961-62).



Druhý gól Maple Leafs strelil Mark Giordano (40 rokov, 25 dní) a stal sa tretím obrancov v histórii klubu, ktorý skóroval vo veku 40 a viac rokov. Najstarší skóroval Allan Stanley (41 rokov, 252 dní - 8. novembra 1967), Tim Horton sa presadil 21. februára 1970 vo veku 40 rokov a 40 dní.



Brady Tkachuk pomohol dvoma gólmi k víťazstvu Ottawy v Pittsburghu 5:2. Bol to jeho 18. viacgólový duel, pred dovŕšením 25. narodením to dokázali okrem neho len traja hokejisti - Marián Hossa (31), Alexej Jašin (22) a Martin Havlát (20).



V skvelej forme je stále útočník Bostonu David Pastrňák. Ten skóroval proti Detroitu dvakrát, keď najskôr premenil trestné strieľanie a potom spečatil víťazstvo 4:1 do prázdnej bránky. V tejto sezóne premenil už druhé trestné strieľanie a tretie v kariére, čím na druhom mieste histórie Bruins vyrovnal zápis Woodyho Dumarta. Lídrom je Brad Marchand 6. Na dva úspešné nájazdy potreboval Pastrňák najmenej zápasov (8) od zavedenie tohto pravidla v sezóne 1934-1935. Doteraz bol na čele historických zápisov Brian Rolson (20 zápasov v sezóne 2006-2007).