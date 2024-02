Česko-slovenský pohár: Nymburk sa stal celkovým víťazom

Louda Auto Final Eight Česko-slovenského pohára, muži – finále:



ERA Basketball Nymburk – Patrioti Levice 95:82 (54:41)



najviac bodov Nymburk: Gordon 21, Mathon 14, Kříž 13 - zostava a body Patriotov: Wheeler 21, Howard 17, Adaway 15, Kováč a Vrbica po 5 (Pažický 8, Kneževič 6, Solčánsky 4, Krajčovič 0). TH: 19/13 – 19/13, fauly: 22 - 21, trojky: 14 - 9, rozhodovali: Vyklický, Baloun (obaja ČR), Tomašovič (SR), štvrtiny: 34:22, 20:19, 24:22, 24:22, 1069 divákov.



hlasy po zápase:



konečné poradie Louda Auto Final Eight Česko-slovenského pohára:



1. ERA Basketball Nymburk



2. Patrioti Levice



3. USK Praha



4. BK ARMEX Děčín



5. Iskra Svit



6. BC Komárno



7. BK REDSTONE Olomoucko



8. MBK Baník Handlová





Praha 16. februára (TASR) – Víťazom obnoveného Louda Auto Final 8 Česko-slovenského pohára sa stali v Prahe basketbalisti českého ERA Basketball Nymburk, vo finále triumfovali nad Patriotmi Levice 95:82. Nasadená česká jednotka zároveň získala po troch rokoch Český pohár, slovenský zástupca Niké Slovenskej basketbalovej ligy čakal na Slovenský pohár od roku 2019. Oficiálna federálna konfrontácia medzi 4 najlepšími tímami Česka a Slovenska sa uskutočnila po 21 rokoch.Vyvrcholenie Česko-slovenského pohára malo patričnú kulisu, súboj o prvenstvo sledovala najvyššia návšteva počas troch dní v Prahe. Nymburk začal zostra, pomohol si 5-bodovou šnúrou a neskôr si udržoval v podstate neomylnú mušku z akejkoľvek vzdialenosti. Patrioti sa snažili kontrovať, ale ani oddychovým časom nevedeli zastaviť útočný uragán súpera. Súper totiž mohol kontrovať agresívnym pressingom, po ktorom vznikali početné chyby na levickej strane. V závere prvej časti skonsolidoval svoju hru, ale do ďalšieho priebehu išiel za stavu 22:34. V druhej štvrtine už boli sily vyrovnanejšie, vo vysokej intenzite si Nymburk udržiaval komfortný náskok bez výraznejších starostí. Slovenský zástupca si ale tiež vybral svoju dobrú fázu, 9 bodmi za sebou a vďaka Adawayovi sa po dlhšom čase priblížil na jednociferný rozdiel.Český tím sa poučil zo záveru druhej štvrtiny a do druhého polčasu nastúpil oveľa koncentrovanejšie. Pre Levice sa zopakoval rovnaký scenár ako zo začiatku, súpera pustili k vysokej úspešnosti streľby a početnosť chýb sa zvýšila. S pokračujúcimi minútami sa sen o zisku víťaznej trofeje začal pre aktuálneho lídra Niké SBL rozplývať. Do poslednej časti nastupoval za stavu 63:76. Nymburk pokračoval v kontrole diania na palubovke, akonáhle sa totiž Patrioti k niečomu nadýchli, tak ich súper veľmi rýchlo vrátil na zem. „Žlto-zelení“ to ale za žiadneho stavu nezabalili, čo je rozhodne pozitívum a s Nymburkom odohrali na Česko-slovenskom pohári najvyrovnanejšiu partiu.