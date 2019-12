O Adebayora sa zaujíma Olympique Nimes

Paríž 19. decembra (TASR) – Futbalový internacionál Emmanuel Adebayor by sa po rokoch opäť mohol vrátiť do francúzskej Ligue 1. O 35-ročného rodáka z Toga sa podľa francúzskeho portálu sports.fr zaujíma v súčasnosti predposledný tím francúzskej najvyššej súťaže Olympique Nimes.



Klub z Provensálska v doterajších 18. kolách strelil len 12 gólov, spolu s Dijonom najmenej v Ligue 1. A receptom na zlepšenie útočného potenciálu by malo byť angažovanie bývalého hráča Arsenalu Londýn, ktorý je po tureckej ságe - pôsobení v istanbulskom Başakşehire a osemzápasovom intermezze v Kayserispore od decembra 2019 bez angažmánu.



Podľa RMC Sport sa návratu do francúzskej najvyššej súťaže, kde v drese FC Méty vstúpil do veľkého futbalu a v AS Monaco zaujal Arsenal, nebráni ani Adebayor. Otázne je, či v prípade Olympique Nimes sú aj prostriedky na kúpu rovnako veľké, ako ambície získať strelca takmer stovky gólov v Premier League, dodal web.