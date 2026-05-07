O bronze sa rozhodne v piatom dueli, Myjava doma zdolala Nitru 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodujúci zápas je na programe v nedeľu 10. mája v Nitre.

Myjava 7. mája (TASR) - O držiteľoch bronzových medailí v Niké extralige volejbalistov rozhodne piaty zápas. Vo štvrtom stretnutí o 3. miesto hráči TJ Spartak Myjava vyhrali vo štvrtok nad VK Slávia SPU Nitra 3:1 a stav série vyrovnali na 2:2. Rozhodujúci zápas je na programe v nedeľu 10. mája v Nitre.



play off Niké extraligy volejbalistov

o 3. miesto - štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:

TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra 3:1 (-23, 22, 22, 23)

138 minút, rozhodovali: Malík a Kováč, 350 divákov

/stav série: 2:2/
