< sekcia Šport
O bronze sa rozhodne v piatom dueli, Myjava doma zdolala Nitru 3:1
Rozhodujúci zápas je na programe v nedeľu 10. mája v Nitre.
Autor TASR
Myjava 7. mája (TASR) - O držiteľoch bronzových medailí v Niké extralige volejbalistov rozhodne piaty zápas. Vo štvrtom stretnutí o 3. miesto hráči TJ Spartak Myjava vyhrali vo štvrtok nad VK Slávia SPU Nitra 3:1 a stav série vyrovnali na 2:2. Rozhodujúci zápas je na programe v nedeľu 10. mája v Nitre.
play off Niké extraligy volejbalistov
o 3. miesto - štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:
TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra 3:1 (-23, 22, 22, 23)
138 minút, rozhodovali: Malík a Kováč, 350 divákov
/stav série: 2:2/
o 3. miesto - štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:
TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra 3:1 (-23, 22, 22, 23)
138 minút, rozhodovali: Malík a Kováč, 350 divákov
/stav série: 2:2/