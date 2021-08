O Cháru sa zaujíma St. Louis, zrejme zostane vo Východnej konferencii

St. Louis 19. augusta (TASR) - O slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru sa zaujíma klub NHL St. Louis Blues. Informoval o tom športový portál The Athletic, podľa ktorého "bluesmani" potrebujú vystužiť defenzívu. Tú vlani opustil kapitán Alex Pietrangelo a nedávno z nej odišiel aj Vince Dunn, ktorého si v expanznom drafte vybral nový tím Seattle Kraken.



Blues mali záujem aj o ďalšieho veterána Ryana Sutera, ktorý však nakoniec zakotvil v Dallase. So snahou o angažovanie 44-ročného Cháru však zrejme neuspejú. Skúsený slovenský obranca totiž už dávnejšie naznačil, že chce byť čo najbližšie k svojej rodine. Tá je v zámorí usadená v Bostone. Aj to bol dôvod, prečo si v minulom ročníku vybral za pôsobisko Washington. V drese Capitals odohral v základnej časti 55 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal osem asistencií, pričom v priemere strávil na ľade 18:19 minút. V play off pridal päť štartov bez bodového zápisu.



Nie je vylúčené, že sa Chára nakoniec do Washingtonu vráti. Jeho meno už zámorské médiá spájali aj s New Yorkom Islanders či Floridou, kde bol s rodinou počas prerušenia sezóny 2019/2020. S najväčšou pravdepodobnosťou tak zostane vo Východnej konferencii.



Bývalý kapitán Bostonu, držiteľ Stanleyho pohára a víťaz Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny 2008/2009 zatiaľ neoznámil, či bude pokračovať v hráčskej kariére a potiahne aj svoju 24. sezónu v NHL. Pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že sa s rozhodnutím o svojej budúcnosti nikam neponáhľa. Pripravuje sa však, ako by mal ďalej hrať.