O Comana má údajne záujem Manchester United

Manchester 25. júla (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Manchester United sa údajne zaujíma o krídelníka Kingsleyho Comana z Bayernu Mníchov. Podľa magazínu The Athletic už zástupcovia "červených diablov" dokonca absolvovali prvé rokovania s francúzskym reprezentantom.



Dvadsaťštyriročný Coman má v Bayerne zmluvu platnú až do roku 2023. Do bavorského klubu prišiel pred piatimi rokmi z Juventusu Turín najprv na hosťovanie, ktoré sa v roku 2017 zmenilo na trvalý prestup. S Mníchovčanmi už stihol vybojovať päť majstrovských titulov, trikrát s nimi vyhral Nemecký pohár a dvakrát nemecký Superpohár. Ďalšie dva ligové tituly predtým získal s PSG (2013, 2014) a Juventusom (2015, 2016).



Manchester United, ktorý sa usiluje výrazne posilniť svoj káder pred sezónou 2020/2021, sa doteraz zameriaval najmä na zlanáranie anglického mladíka Jadona Sancha z Borussie Dortmund.