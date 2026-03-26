< sekcia Šport
O Dúbravku sa údajne zaujíma pražská Slavia
Autor TASR
Praha 26. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka má podľa informácií českého Denníka Sport a webu iSport patriť do najužšieho výberu potencionálnych posíl na brankársky post pražskej Slávie. Tridsaťsedemročný brankár má v anglickom Burnley platnú zmluvu do konca prebiehajúceho ročníka.
Ak Jindřich Staněk v lete zmení pôsobisko, dvere pre príchod Dúbravku by sa mohli otvoriť. „Vyslovil prianie, že by si chcel zachytať Bundesligu. Na stole nič nie je, ale je možné, že zo Slavie v lete odíde. Je v najlepšom brankárskom veku,“ povedal nedávno pre Livesport Daily agent 29-ročného českého brankára David Zíka. Keď sa Staněk zranil, šance sa chopil 24-ročný Jakub Markovič. Slavia sa napriek tomu podľa portálu iSport brankárskou otázkou zaoberá a odchodu Staněka v prípade lákavej ponuky z najlepších líg nebude stáť v ceste. Bývalý brankár najväčšieho rivala „sešívaných“ Sparty Dúbravka by tak mohol byť skúsenou alternatívou k mladému Markovičovi.
