O Felixa z Atletica má údajne záujem Paríž St. Germain

Madrid 15. októbra (TASR) - Portugalský útočník Joao Felix by mohol pokračovať vo svojej kariére vo francúzskej lige. Informuje o tom španielsky denník AS. Podľa zdroja má o hráča Atletica Madrid záujem Paríž St. Germain.



Felix sa stal hráčom Atletica v roku 2019, keď prestúpil z Benficy Lisabon za 127,2 milióna eur. Zmluva so španielskym klubom platí do roku 2026. Felix odohral v tejto sezóne v La Lige osem stretnutí, pripísal si tri asistencie.