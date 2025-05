O Fernandesa sa údajne zaujíma Al-Hilal, Amorim: Chceme si ho nechať

Manchester 7. mája (TASR) - Portugalský futbalový tréner Ruben Amorim zdôraznil dôležitosť kapitána Bruna Fernandesa pre Manchester United. Pred štvrtkovou odvetou semifinále Európskej ligy sa spomína jeho údajný odchod, pričom najväčší záujem by mal mať saudskoarabský Al-Hilal.



Amorim už v marci prezradil, že svojho zverenca odmietol uvoľniť do Realu Madrid. Rovnaké stanovisko zaujal aj na stredajšej konferencii pri otázke o záujme klubu z Blízkeho východu. „Bruno je líder a náš kapitán, patrí medzi najlepších hráčov na svete. Je preto prirodzené, že ho kluby budú chcieť získať. My si však chceme svojich najlepších hráčov nechať, na tom sa nič nemení,“ vyjadril sa Amorim podľa agentúry DPA. Kapitán „červených diablov“ oblieka dres anglického giganta od roku 2020, keď prišiel zo Sportingu Lisabon.



Portugalský kouč zdôraznil, že jeho tím momentálne potrebuje hráčov akým je práve tridsaťročný stredopoliar. „Myslím si, že je úplne jednoduché pochopiť, aký je pre nás dôležitý. Počas piatich rokov pôsobenia ukázal, že nejde len o jeho góly a asistencie, ale o jeho celkový prístup.“