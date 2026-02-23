Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
O funkciu prezidenta Futbalového zväzu SR sa uchádzajú traja kandidáti

Na snímke prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik. Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Volebná Konferencia SFZ sa uskutoční v piatok 27. februára o 11.00 h v v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - O post prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa uchádza trojica kandidátov. Okrem dlhoročného šéfa hnutia Jána Kováčika a jeho vyzývateľa, doterajšieho generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka, sa bude snažiť na volebnej Konferencii SFZ presvedčiť delegátov Martin Filipko. Informoval o tom oficiálny web SFZ.

Volebná Konferencia SFZ sa uskutoční v piatok 27. februára o 11.00 h v v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava. „Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2026, v zmysle čl. 57 Stanov SFZ preskúmala doručené návrhy kandidátov na funkcie volené na Konferencii SFZ a rozhodla o zaradení do zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry v rámci riadnych volieb na volené funkcie,“ informoval SFZ.

Kováčik je tretí prezident SFZ po Milanovi Služaničovi a Františkovi Laurincovi. Konferencia je najvyšší zastupiteľský orgán SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR. Právo hlasovať má 87 delegátov. Tento počet tvoria predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal Úniu ligových klubov (ÚLK) a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov.



Voľby prezidentov SFZ v samostatnej ére SR:

1994 - Milan Služanič (protikandidát: Ferdinand Halada)

1998 - Milan Služanič (Jozef Vengloš)

1999 - František Laurinec (Peter Mutkovič, Ivan Nemečkay, Ľudomír Voloch)

2002 - František Laurinec (Mikuláš Tarči, Ladislav Veselský, Ján Sitek)

2006 - František Laurinec

2010 - Ján Kováčik (Dušan Galis, Ľubomír Luhový)

2014 - Ján Kováčik

2018 - Ján Kováčik

2022 - Ján Kováčik

2026 -



Kandidáti na funkciu prezident SFZ

Martin Filipkov, Ján Kováčik, Peter Palenčík



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy

Karol Belaník



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal

Ivan Kozák



Kandidáti na funkciu troch členov VV SFZ – členovia za profesionálny futbal

Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Igor Schlesinger, Tibor Végh



Kandidáti na funkciu štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)

Richard Havrilla, Juraj Jánošík, Peter Kováč, Igor Krško



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky:

Peter Sepeši, Peter Vachan



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca trénerov

Ján Kocian



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca hráčov

Martin Jakubko, Ján Mucha



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň delegát komisie rozhodcov:

Pavol Chmura, Miroslav Jaška



Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca pre marketing a strategické plánovanie:

Mária Berdisová, Ján Palenčár



Kandidáti na funkciu predseda disciplinárnej komisie SFZ

Peter Mihál



Kandidáti na funkciu podpredseda disciplinárnej komisie SFZ

Peter Reisz



Kandidáti na funkciu predseda odvolacej komisie SFZ:

Ján Svák



Kandidáti na funkciu podpredseda odvolacej komisie SFZ

Boris Benkovič



Kandidáti na funkciu troch členov odvolacej komisie SFZ

Miroslav Bobák, Vladimír Lisák, Pavol Malich, Anna Peťovská



Kandidáti na funkciu predseda prvostupňového orgánu licenčného konania

Timotej Minarovič



Kandidáti na funkciu podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania

Boris Goga



Kandidáti na funkciu predseda odvolacieho orgánu licenčného konania

Peter Kohút



Kandidáti na funkciu podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania:

Matúš Štulajter



Kandidáti na funkciu delegát Konferencie SFZ – zástupca hráčov:

Branislav Bolech, Róbert Jano
.

