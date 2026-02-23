< sekcia Šport
O funkciu prezidenta Futbalového zväzu SR sa uchádzajú traja kandidáti
Bratislava 23. februára (TASR) - O post prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa uchádza trojica kandidátov. Okrem dlhoročného šéfa hnutia Jána Kováčika a jeho vyzývateľa, doterajšieho generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka, sa bude snažiť na volebnej Konferencii SFZ presvedčiť delegátov Martin Filipko. Informoval o tom oficiálny web SFZ.
Volebná Konferencia SFZ sa uskutoční v piatok 27. februára o 11.00 h v v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava. „Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2026, v zmysle čl. 57 Stanov SFZ preskúmala doručené návrhy kandidátov na funkcie volené na Konferencii SFZ a rozhodla o zaradení do zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry v rámci riadnych volieb na volené funkcie,“ informoval SFZ.
Kováčik je tretí prezident SFZ po Milanovi Služaničovi a Františkovi Laurincovi. Konferencia je najvyšší zastupiteľský orgán SFZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v SR. Právo hlasovať má 87 delegátov. Tento počet tvoria predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal Úniu ligových klubov (ÚLK) a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov.
Voľby prezidentov SFZ v samostatnej ére SR:
1994 - Milan Služanič (protikandidát: Ferdinand Halada)
1998 - Milan Služanič (Jozef Vengloš)
1999 - František Laurinec (Peter Mutkovič, Ivan Nemečkay, Ľudomír Voloch)
2002 - František Laurinec (Mikuláš Tarči, Ladislav Veselský, Ján Sitek)
2006 - František Laurinec
2010 - Ján Kováčik (Dušan Galis, Ľubomír Luhový)
2014 - Ján Kováčik
2018 - Ján Kováčik
2022 - Ján Kováčik
2026 -
Kandidáti na funkciu prezident SFZ
Martin Filipkov, Ján Kováčik, Peter Palenčík
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
Karol Belaník
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal
Ivan Kozák
Kandidáti na funkciu troch členov VV SFZ – členovia za profesionálny futbal
Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Igor Schlesinger, Tibor Végh
Kandidáti na funkciu štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)
Richard Havrilla, Juraj Jánošík, Peter Kováč, Igor Krško
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky:
Peter Sepeši, Peter Vachan
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca trénerov
Ján Kocian
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca hráčov
Martin Jakubko, Ján Mucha
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň delegát komisie rozhodcov:
Pavol Chmura, Miroslav Jaška
Kandidáti na funkciu člen VV SFZ – zástupca pre marketing a strategické plánovanie:
Mária Berdisová, Ján Palenčár
Kandidáti na funkciu predseda disciplinárnej komisie SFZ
Peter Mihál
Kandidáti na funkciu podpredseda disciplinárnej komisie SFZ
Peter Reisz
Kandidáti na funkciu predseda odvolacej komisie SFZ:
Ján Svák
Kandidáti na funkciu podpredseda odvolacej komisie SFZ
Boris Benkovič
Kandidáti na funkciu troch členov odvolacej komisie SFZ
Miroslav Bobák, Vladimír Lisák, Pavol Malich, Anna Peťovská
Kandidáti na funkciu predseda prvostupňového orgánu licenčného konania
Timotej Minarovič
Kandidáti na funkciu podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania
Boris Goga
Kandidáti na funkciu predseda odvolacieho orgánu licenčného konania
Peter Kohút
Kandidáti na funkciu podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania:
Matúš Štulajter
Kandidáti na funkciu delegát Konferencie SFZ – zástupca hráčov:
Branislav Bolech, Róbert Jano
