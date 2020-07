O Lionela Messiho má záujem Inter Miláno

Miláno 25. júla (TASR) - Lionel Messi by po vypršaní zmluvy s futbalovým klubom FC Barcelona mohol odísť do Talianska. O argentínskeho útočníka prejavil podľa portálu sportmediaset.it záujem Inter Miláno.



Podľa zdroja sa s ním vedenie klubu pokúsi dohodnúť na podmienkach zmluvy. Messimu skončí kontrakt s Kataláncami na budúci rok v lete. Portál informuje, že majitelia Interu nie sú v rozpakoch z jeho vysokej mzdy. Sú mu ochotní platiť 50 miliónov eur ročne, pretože vidia ďalšie výhody plynúce z jeho prestupu. Účasť Messiho v klube by im mal prinesť nových sponzorov a zvýšiť predaj dresov a iných suvenírov.