O majstroch Slovenska a Česka v cyklistike sa rozhodne v Tlmačoch

Mochovce 16. marca (TASR) - Séria spoločných šampionátov v cestnej cyklistike bude tento rok písať svoju históriu na Slovensku. Putovnú štafetu v sezóne 2023 prebrali Tlmače, kde sa uskutočnia majstrovstvá Slovenska a Česka v dňoch 22. až 25. júla.



Podujatie odštartuje tradične časovkou. Jej okruh v celkovej dĺžke 15 km povedie z Továrenskej ulice (pri Tatravagónke) smerom po Tlmačskej ceste na Levice (II. trieda č. 564), s obrátkou pred Štugel trans. Cieľ je situovaný na parkovisku pre návštevy SES Tlmače. V boji proti chronometru sa ako prvé od 9.00 h ráno predstavia juniorky, ktoré pôjdu jeden okruh a ženy s dvoma okruhmi. Dva okruhy v dĺžke 30 km pôjdu i juniori. Štart mužov je naplánovaný na 15.30 h a elitní pretekári absolvujú dokopy 45 km. Ako prví vždy štartujú hostia, v tomto prípade českí pretekári.



Po dni voľna pokračujú MSR a MČR cez víkend pretekmi s hromadným štartom. Srdcom tejto časti podujatia budú Tlmače, časť Lipník. Trať odtiaľ povedie cez Malé Kozmálovce - meteo stanica - Mochovce - Nový Tekov - Malé Kozmálovce a naspäť. Okruh v dĺžke 32,8 km absolvujú ženy a juniorky trikrát, juniori štyrikrát a muži sedemkrát, pričom pri prvom okruhu je úvodných 1,7 km vedených ako slávnostný štart. Program víkendu otvorí súťaž ženských kategórií v sobotu o 10.00 h, poobede o 14.30 je na programe súboj juniorov.



Najväčšiu pozornosť už tradične priťahujú preteky elitných mužov, ktoré sú na programe v nedeľu od 10.30 h. Pre Slovákov špecifické aj tým, že by to mala byť jedna z posledných rozlúčok Petra Sagana s kariérou profesionála v cestnej cyklistike. A tiež tým, že druhý zo známej dvojice bratov už presedlal do úlohy športového riaditeľa a svojich zverencov bude rovnako chcieť dostať na pódium. Predpokladaný príjazd pretekárov do cieľa je okolo 14.40 h. Podujatie bude v spolupráci s RTVS prenášané i v priamom prenose, informovali v tlačovej správe organizátori.



Tí prichystali aj bohatý sprievodný program. V sobotu môžu o cenné trofeje zabojovať aj hobby jazdci na 20 km jazde "Energia na bicykli" so záverečným letmým štartom štyri km pred cieľom. Na programe sú aj preteky OPEN kategórií BABY, MIKRO pre deti od 0 do 6 rokov a starších kategórií MILI, MINI pre deti od 7 do 10 rokov a ďalší program.