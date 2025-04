O majstrovskom titule Serie A by mohla po 61 rokoch rozhodnúť baráž

Rím 22. apríla (TASR) - O majstrovskom titule v Serie A by mohla po 61 rokoch rozhodnúť baráž. Päť kôl pred koncom súťaže sú na čele tabuľky futbalisti Interu Miláno i SSC Neapol s rovnakým počtom 71 bodov a skóre sa v Taliansku neberie do úvahy.



Situáciu zamotala nedeľná prekvapivá prehra Interu s Bolognou 0:1. Zaujímavosťou je, že práve tieto dva tímy sa stretli dosiaľ v jedinej baráži o titul, ktorá sa odohrala v roku 1964. Svoje zatiaľ posledné „scudetto“ vtedy získala Bologna po triumfe 2:0 na Olympijskom štadióne v Ríme.



O mieste konania baráže rozhodujú vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne a keďže obe ligové stretnutia Interu s Neapolom sa skončili remízou 1:1, v prípade takéhoto scenára by sa hralo na neutrálnom ihrisku. Podľa portálu Football Italia je veľmi pravdepodobné, že dejiskom by bolo opäť hlavné mesto.



Milánčania, ktorí figurujú v pozícii obhajcu trofeje, by mohli získať svoj 21 titul v histórii. Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom sa stal šampiónom naposledy v sezóne 2022/2023 a Serie A ovládol celkovo trikrát.



Hoci dodatočný duel nerozhodoval súboj o titul v Taliansku už dlhé roky, s barážou majú v Serie A nedávnu skúsenosť. Na konci sezóny 2022/23 sa týmto spôsobom rozhodlo v súboji o záchranu. Po 38. kolách mali identický počet 31 bodov Spezia Calcio i Hellas Verona a podľa pravidiel súťaže sa musel odohrať duel na neutrálnej pôde. Zápas sa hral v meste Reggio Emilia a klub z Verony v ňom zvíťazil 3:1.